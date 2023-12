Elle comprend trois hangars de type A de 7900 m2, six hangars de type B de 5000 m2 et huit hangars de type C de 2500 m2. Il s’y ajoute un immeuble d’habitation d’une capacité de 1000 personnes pour accueillir les travailleurs de la plateforme et des entreprises riveraines, signale le texte. Elle dispose également d’une zone administrative qui abrite le guichet unique et un entrepôt sous douane.

La plateforme industrielle de Diamniadio fait partie des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE). Elle propose des bâtiments modernes, des avantages fiscaux et non fiscaux, des facteurs de production compétitifs et un positionnement stratégique, indique un document de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy