Dans un entretien accordé à Rfi et à France 24, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a répliqué suite à la déclaration des membres de la coalition Yewwi askan wi estimant qu’il n’y aurait pas d’élections législatives au 31 juillet prochain, si toutefois, leur liste nationale majoritaire n’était pas validée. « Maintenant, sur les menaces sur la non-organisation des élections, ça c’est devant nous. De toute façon, le pays va tenir ces élections. Le Conseil constitutionnel a décidé, et nous nous sommes soumis. Il y a 15 jours, la liste Yewwi de Dakar n’était pas recevable, le Conseil a fait une interprétation et a dit qu’il faut qu’elle soit acceptée. Le Ministre de l’Intérieur s’est incliné et a fait des corrections. Pourquoi, lorsqu’il s’agit de l’opposition, quand il y a une décision qui est défavorable, il faut appeler à la fin du monde, ce n’est pas comme ça qu’on respecte la démocratie », a précisé Macky Sall.

