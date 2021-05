Cette rencontre vise à mobiliser des initiatives et mécanismes innovants, en soutien aux efforts de relance des économies africaines dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, informe un communiqué de la Présidence de la République selon Pressafrik. Lors de cet évènement, plusieurs sujets seront abordés. Il s’agit du « traitement de la dette, de l’allocation de Droits de Tirages spéciaux, les partenariats publics-privés, le financement des infrastructures et autres secteurs clefs de l’économie ». Cette rencontre réunira des chefs d’Etat et de gouvernement des pays africains et de pays partenaires, ainsi que des dirigeants d’institutions Financières Internationales, entre autres. Selon ce communiqué, le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 mai.

