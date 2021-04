XALIMANEWS: L’Etat n’abandonnera pas la jeunesse sénégalaise, a assuré le président de la République à l’ouverture du conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes, soulignant que le chômage est une ‘’bataille de longue haleine, qui ne se gagne pas en un seul jour’’. ‘’Je veux surtout que vous compreniez que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, l’Etat ne vous abandonnera pas’’, a-t-il déclaré. ‘’La lutte contre le chômage des jeunes est une bataille de longue haleine qui ne se gagne pas en un seul jour’’, a-t-il ajouté. Macky Sall a promis de faire plus d’efforts pour réduire le chômage. ‘’Je reste plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Je serai toujours à vos côtés, à la recherche de solutions à vos problèmes. Le gouvernement restera mobilisé, et l’Etat mettra les moyens qu’il faut pour relever le défi’’, a-t-il assuré. A la suite des violentes manifestations de mars dernier, le président de la République a annoncé plusieurs mesures visant à trouver des emplois aux jeunes. C’est pour y arriver qu’il préside ce jeudi un conseil présidentiel consacré à la question.

