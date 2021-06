Le second acte, c’est Khalifa Sall lui-même « l’acte que le Président de la République vient de poser ne le laissera pas indifférent. Parce qu’en des moments comme cela on compte nos amis, des gens qui viennent nous voir témoigner solidarité. Il va s’en dire que humainement il ne peut pas l’oublier et que dans son inconscient ou le subconscient cela peut avoir aussi des conséquences dans ces forfaitures, on sait jamais », souligne-t-il. « L’humain est très complexe, le Président de la République dans une situation particulière quand le moment viendra d’évaluer l’acte du Président, évidemment, cette image-là surgisse dans le subconscient de Khalifa Sall et qui peut modifier sa perception ou les décisions qu’il peut prendre.

