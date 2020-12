XALIMANEWS- L’introduction d’un module sur l’éducation sexuelle à l’école a fait couler beaucoup de salive ces derniers jours. Si le Président Macky Sall n’en a pas parlé lors de son discours du nouvel an, il a été obligé de répondre à cette question face à la presse. Sur ce point il dit être clair, les sénégalais ont des valeurs et l’Etat est souverain et ne laissera personne lui dicter son programme: « ni l’UNESCO ni les Nations Unies ne peuvent nous forcer à introduire l’éducation sexuelle à l’école. Nous ne devons pas perdre notre temps dans ce débat stérile. Ce n’est pas à l’ordre du jour et je l’ai dit à tous les partenaires. Nous ne l’accepterons pas et nous n’avons pas à suivre les autres puisque nous ne les forçons pas à faire comme nous. Ni argent, ni coopération ne nous fera changer notre conviction dans ce sens. Donc, j’ai été étonné d’entendre les gens dire qu’il y avait un séminaire ou un atelier sur ce sujet. Nous avons dit à l’UNESCO que ce programme ne sera pas appliqué au Sénégal », dit-t-il.

