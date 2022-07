Que chaque citoyen sénégalais se le tienne pour dit. Le Président Macky SALL ne peut aucunement être candidat à la présidentielle de 2024. Après avoir très clairement dit, lui8-même et beaucoup de ses proches collaborateurs, qu’il ne peut plus briguer les suffrages de ses compatriotes, en se fondant sur notre constitution, il devra forcément respecter ses propos, pour la stabilité du pays et de notre cohésion sociale. En 2024, si par extraordinaire, le chef de l’Etat Macky SALL annonce sa candidature à cette présidentielle, il devra être arrêté immédiatement par les forces de défense et de sécurité, afin qu’il puisse être traduit devant les juridictions compétentes, pour trahison. Nul ne doit admettre qu’une seule personne, pour des raisons politiciennes, entraîne notre pays, dans des séries de violences, aux conséquences incalculables.

