Je veux en ce 1er mai dénoncer ce que j’appelle la « Privatisation de l’administration ». Certains travailleurs en effet subissent les interférences de Macky SALL au jour le jour. Macky et certains de ses DG traquent les travailleurs qui soutiennent des leader de l’opposition. Dés réunion se tiennent en haut lieu sous la supervision de Mahoud Saley avec qui ils arrêtent leurs honteux plans à mettre en œuvre afin de mettre ces responsables dans des situations très contraignantes qui les feraient douter ou renoncer à se battre pour un changement. Un short list de 11 personnes à été créé par ces guignols. Bien sûr, si leur gouvernance était vertueuse et ces DG clean ce problème ne se poserait pas… Sachez que vos bassesses ne peuvent faire vaciller d’un iota ceux qui ont fait du combat politique un sacerdoce et qu’un jour vous rendrez les manettes. Le Sénégal est un petit pays et tout ce qui s’y fait est connu dans certaines sphères.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy