XALIMANEWS: Dans un communiqué parvenu à xalima, le Parti Pastef a répondu à l’hyperbole du ministre de la justice qui avait annoncé lors de leur meeting au Fouta: «Sonko veut la mort de tous les Sénégalais car il vient de toucher le fond politiquement et cherche à entraîner tout le Sénégal dans sa chute».

Selon les partisans de Ousmane Sonko, après avoir lamentablement échoué dans leur complot sordide et face à un sursaut national contre les pratiques antidémocratiques de son régime, Macky SALL et ses sous-fifres se sont lancés dans une entreprise de déstabilisation des fondements de notre nation qui ont permis à notre pays d’éviter les affres d’un affrontement.



Pastef estime qu’«Il a décidé d’entrainer tout le monde dans sa chute car désavoué par le peuple du fait de son incapacité à répondre à ses besoins, mêmes les plus primaires»



«Au soir du 05 mars 2021, alors que tout le peuple Sénégalais attendait son Président pour se prononcer sur la situation déplorable qui secoue le pays, Macky SALL a envoyé son ministre de l’Intérieur, apparemment dépassé par les événements. En effet, ce dernier s’est présenté aux sénégalais pour, à la limite, les insulter et qualifier les manifestations du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) « d’actes de nature terroriste avec le soutien de forces occultes identifiées ». Insistant dans la bêtise, son ministre des Affaires Étrangères et des sénégalais de l’Extérieur puis celui de la justice ont embouché la trompette les 07 et 09 mars 2021 sur une chaine étrangère. D’ailleurs le ci-devant ministre de la Justice a frôlé le ridicule en traitant les manifestants de lutteurs désœuvrés et mécontents du fait de la fermeture des arènes de lutte ». Quelle étroitesse d’esprit ! Quel manque de respect aux lutteurs et aux Sénégalais en général !»



Cette fin de semaine, le sieur Malick SALL a continué dans la surenchère lors d’un rassemblement politique dans le Fouta en tenant des propos irresponsables, dangereux et diffamatoires. Le Ministre de l’environnement, Malick SALL a lui aussi respecté le mot d’ordre visant à taxer Ousmane SONKO de vouloir déstabiliser la paix sociale en utilisant les mêmes éléments de langage lors d’une rencontre politique à Pikine.



Voilà pourquoi PASTEF – Les Patriotes, attire l’attention de l’opinion nationale et internationale, des guides religieux et coutumiers, sur l’entreprise de diabolisation de Macky Sall et de son régime qui utilisent des leviers religieux, leur dernier recours, pour casser, encore, de l’opposant.



PASTEF Les Patriotes insiste sur l’impérieuse nécessité de ramener Macky Sall et son régime à la raison.

Dénonçant fermement ces propos, PASTEF rappelle que tout acte de violence relevé sera imputable et imputé à leur désir sournois de mettre ce pays dans le chaos.



Pour légitimer leur répression aux yeux de la population et de la communauté internationale, ils agitent désormais sans aucune vergogne l’épouvantail d’activités terroristes islamistes dans la scène politique.

Ce qui est indécent et indigne vis à vis de tous les pays qui ont réellement vécu les conséquences dramatiques des activités de tels groupes.





Le Sénégal est un et indivisible dans sa diversité culturelle et religieuse partout louée.



C’est pourquoi PASTEF – Les Patriotes renouvelle sa confiance en la médiation initiée par les religieux, avec à leur tête, le vénéré khalife général des mourides Serigne Mountakha MBACKE», a communiqué Pastef