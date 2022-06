Face à un régime déviant, sans foi, ni loi, qui use de la violence d’état, instaure la terreur, et souhaite assujettir les sénégalais, privés de tous leurs droits les plus élémentaires (le droit de manifester, ou de protester), il faut une mobilisation massive et une jonction de l’ensemble des forces vices de la nation le 08 juin 2022. Aucune armée ne peut faire face à la furie d’un peuple. Tous les travailleurs et chômeurs, tous les enseignants, tous les étudiants et élèves, tous les démocrates et tous les citoyens qui aspirent à vivre dans un Sénégal épris de droit, de justice et de démocratie, doivent dans un élan, un sursaut salutaire, se dresser comme un seul homme comme ce régime liberticide et monstrueux.

