’’Je suis heureux d’annoncer que le projet de chemin de fer Dakar Tambacounda avance à grands pas’’, a-t-il notamment déclaré lors de la cérémonie d’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Thiès. Il a indiqué avoir rencontré la semaine dernière une deuxième fois, une délégation canadienne, après des échanges en novembre 2020. Selon lui, les partenaires canadiens travaillent avec le Sénégal sur ce projet avec la perspective de mettre en place un train à ’’écartement standard’’. Il s’agit de réaliser près de 656 km entre Dakar et Tambacounda, auxquels s’ajouteront 194 km de bretelles, pour relier la voie principale aux différents ports du Sénégal, dont le Port de Dakar, celui de Bargny Sendou, le port de Ndayane, mais aussi les zones minières comme les ICS et GCO, à Mboro et Diogo, dans la région de Thiès. ’’Bientôt, ce train se mettra donc à siffler ici à Thiès, mais cette fois-ci avec une sonorité différente, puisqu’il s’agira d’un train plus moderne et rutilant’’, a assuré le président. L’ISEP de Thiès trouvera dans la renaissance du rail, « une formidable source d’apprentissage et de valorisation des compétences », a-t-il soutenu.

