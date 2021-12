ADVERTISEMENT

Macky Sall, un homme politique qui ne connaît aucune limite dans les basses manœuvres. Il aura squatté toutes les poubelles et les dépôts d’insalubrité pour

accéder au pouvoir ; il aura visité tous les recoins immondes pour conserver le pouvoir, car sans le pouvoir il n’est rien. Après les bourses familiales, une

véritable institutionnalisation de la corruption, il serait prêt à inaugurer l’ère de l’OPÉRATION CASH TRANSFERT à quelques encablures des élections

locales ! Il a aussi imaginé l’opération « Mbam Xuux » pour tenter de séduire qui on sait. Ce type a vraiment peur ! Walahi il craint de perdre le pouvoir !

Pendant ce temps, des collèges de la commune de Thiès sont en grève et délogent les lycée pour absence totale (lycées nouvellement créés) ou manque

cruel de prof. Mais ça Macky n’en a cure, il déroule sa conception du pouvoir : un instance de distribution de prébendes. Sa morale politique par excellence, sa

vision politique la plus pointue, c’est l’argent à distribuer ; son instinct politique le plus profondément ancré, c’est la corruption par les privilèges de l’Etat.

Macky est une blessure pour notre démocratie. Non un handicap !

Pendant que les routes du pays sont dans un état de vétusté jamais vu ; tandis que le peuple attend la création d’emplois ; pendant que les syndicats

d’enseignants et du transport sont en grève, le voilà en train d’explorer de nouvelles pistes de corruption des électeurs. Cette volonté de distribuer des

milliards est d’une indécence innommable quand on connaît les montants de la dette publique et les urgences dans tous les domaines. Pourquoi ne pas booster le

monde rural en relevant le prix de l’arachide à 500 francs le kg ? Pourquoi ne pas décider de nantir les écoles publiques de tables-bancs pour booster l’artisanat ? Pourquoi ne pas accélérer la modernisation du matériel de pêche pour permettre aux pêcheurs traditionnels de résister face à la boulimie des

bateaux étrangers ? Le simple fait d’envisager une telle libéralité est la preuve de l’échec de Macky. Cet homme ne s’arrêtera devant aucune ignominie ; la

seule limite qu’il connaît est celle qu’il utilise immodérément : la violence.

Si j’avais un message à lui donner, je lui dirais ceci : monsieur le président distribuez l’eau et l’électricité gratuitement, cueillez la lune pour les beaux yeux des électeurs, augmentez la pension des retraités, distribuez le budget du

Sénégal aux potentiels électeurs, vendez ce qui reste du pétrole et achetez les élites intellectuelles et religieuses, payez des milliards aux lutteurs pour des

combines, mobilisez tous les marabouts pour remporter la coupe d’Afrique et même la coupe du monde, faites jaillir du sol du lait et de la boisson ; ça ne

suffira pas pour vous autoriser à avoir un TROISIÈME MANDAT.

Alassane K. KITANE