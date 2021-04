XALIMANEWS : Lors de son discours à la Nation aujourd’hui, le Président Macky Sall a annoncé que les conditions d’admissibilité à la pension mixte des militaires seront plus assouplies. « Cette fête est aussi celle de l’Armée et de la jeunesse. A vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, j’exprime ma fierté et ma confiance pour votre engagement au service de la Nation et de la paix dans le monde. Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d’honneur et forme des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. A tous, je redis la gratitude de la Nation et le soutien de l’Etat à leurs familles. Ainsi, les critères d’accès à la pension mixte seront assouplis pour en faire bénéficier le plus grand nombre ».

