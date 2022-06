Pour Macky SALL, tous les signaux sont au rouge et la perte de légitimité, sans précédent. Le tintamarre des concerts de casseroles qui a retenti dans toutes les grandes villes et tous les quartiers du Sénégal traduit l’ampleur du rejet à l’égard du régime. C’est la parfaite illustration d’une rupture définitive du pacte de confiance, noué en 2012 entre lui et le peuple. De fait, le rêve d’une 3eme candidature en 2024 s’effondre comme un château de cartes, emportant les dernières illusions d’un piètre homme guindé, incompétent, sans cap, ni vision, et totalement impréparé à la charge de la magistrature suprême.

