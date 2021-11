Le membre du mouvement national des cadres de Pastef, Amadou Ba est formel : “Quand on a subi l’assassinat politique de Macky Sall comme Khalifa Sall ou une tentative de liquidation judiciaire à laquelle il n’a pas renoncée comme Sonko et Barthélémy Dias, oui et oui, on ne signe pas de charte de non-violence face à un pareil adversaire. Rapporte Senego

