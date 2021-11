Ce projet politique va au-delà des personnes. Donc, Les priorités sont bien loin de la personne de Macky Sall. En dehors de Dakar, il n’existe pas de leadership affirmé de PASTEF dans les 13 autres régions du Sénégal. Cette question devait concentrer toutes les énergies de Sonko et compagnie. Ce focus non nécessaire sur la personne de Macky Sall ne fait que détourner l’attention des militants dudit parti des objectifs de l’organisation d’affiliation. Plus de débat d’idées, mais des attaques personnelles, ce qui installe un fossé entre le militant et l’idéologie qu’il incarne. Depuis 2019, les débats d’idées qui faisaient le charme au parti PATEF se font rares.

Sortir Macky Sall de la tête d’Ousmane Sonko est presque chose impossible. Je le constate de jour en jour. Le président Sall occupe une place importante dans le subconscient du leader de PASTEF. Du coup, ce dernier déploie plus d’énergie à triompher du président Sall que faire triompher le projet politique ayant présidé à son engagement politique. Rappelons que le contentieux entre Sonko et Macky quoique lourd, sur fond d’injustice ne concerne pas le projet de changement porté devant emporter l’adhésion du Sénégalais lamda. En lui, beaucoup de jeunes voient un espoir, cet espoir est à préserver, le réserver, c’est pour Sonko, réconcilier le militant avec son pays, avec sa proposition pour le Sénégal voulu, avec les valeurs fortes de la République et non l’opposer à un individu qui n’est que passager. Macky Sall n’est pas son adversaire. Il est son interlocuteur. L’adversaire de Sonko, c’est l’injustice, l’arbitraire, la compromission etc.

