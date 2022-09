A l’occasion de la 77e Assemblée générale de l’ONU, le chef de l’État Macky Sall lors de sa prise de parole, est revenu sur l’exploitation des ressources naturelles en Afrique. Selon le Président en exercice de l’Union Africaine, « il est légitime, juste et équitable que l’Afrique, continent le moins pollueur, et le plus en retard sur le processus d’industrialisation, exploite ses ressources disponibles pour disposer d’une énergie de base, améliorer la compétitivité de son économie et réaliser l’accès universel à l’électricité… » Continuant son argumentaire, Macky Sall de rappeler, « plus de 600 millions d’africains vivent encore sans électricité. Travaillons également à la réalisation de l’objectif de 100 milliards de dollars par an, en appui aux efforts d’adaptation des pays en développement, et au financement du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, sous l’égide de la BAD et du Centre mondial pour l’adaptation ».

