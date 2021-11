Macky Sall a invité le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, ses collègues chargés des Finances et du Budget, de l’Economie, du Plan et de la Coopération à ‘’prendre toutes les dispositions nécessaires à la mobilisation rapide et à la mise en place systématique des financements requis pour assurer le succès de la campagne de commercialisation des produits agricoles’’.

S’exprimant en conseil des ministres, Macky Sall a demandé au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, et aux autres ministres concernés, ‘’de poursuivre (…) les concertations consensuelles et le dialogue constructif autour de l’organisation et du suivi de la campagne de commercialisation [de l’arachide]’’.

