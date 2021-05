Le chef de l’Etat a salué ‘’l’engagement remarquable de l’administration du travail qui doit être renforcée en terme de moyens juridiques, logistiques et de motivation’’. Il a invité le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, à ‘’finaliser’’ avec le Patronat et les Centrales syndicales, le nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique (2021-2025). Macky Sall a demandé, enfin, au ministre du Travail ‘’d’intensifier la préparation de la tenue, avant la fin de l’année 2021, de la troisième conférence sociale’’.

XALIMANEWS: Le chef de l’Etat a souligné, mercredi, en Conseil des ministres, la nécessité d’une application effective de la convention nationale interprofessionnelle, ainsi que des conventions collectives signées dans les secteurs de la presse et nettoiement. ’’Le président de la République souligne, à cet effet, la nécessité de l’application effective de la convention nationale interprofessionnelle, ainsi que des conventions collectives signées (presse, nettoiement) ou à finaliser (agriculture, élevage, mines, etc.) pour davantage réguler les relations de travail’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Selon la même source, ‘’le chef de l’Etat réitère son attachement à la protection sociale des travailleurs, notamment, ceux évoluant dans les secteurs particuliers (santé, nettoiement, hydrocarbures, mines, presse)’’. Macky Sall a également insisté ‘’sur l’impératif de veiller à la liberté de la presse et à la protection du métier de journaliste et des autres professionnels relevant du Code de la presse’’.

