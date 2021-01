XALIMANEWS : Ce mardi 5 janvier 2020, le président Macky Sall a convoqué une réunion d’urgence au palais. Une réunion au sortir de laquelle, l’Etat d’urgence a été décrété. Ceci étant un confinement partiel, ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès où les cas flambent actuellement à un taux de plus de 90% selon la présidence. Ces nouvelles mesures seront en vigueur à partir de ce mercredi 6 janvier 2021 de 21h jusqu’à 5h du matin. « Je rappelle aux populations que l’heure est grave face, d’une part au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et le port correct du masque et, d’autre part, sur la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès » a expliqué Macky Sall. Ainsi le chef de l’Etat demande aux membres du gouvernement de mettre de la rigueur pour respecter et faire respecter les mesures barrières.

