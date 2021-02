La réponse du Président: « Je ferai tout pour que le calme revienne”. Le Chef de l’Etat a réuni ses ministres de l’intérieur et de la justice pour une séance d’explication et d’information sur cette affaire. Il voudrait que cette affaire soit résolue, afin que le calme revienne dans le pays et cela conformément à la demande du khalife général des mourides, Serigne Mountakha. Le guide religieux a dépêché un ancien ministre de Wade pour jouer les médiations entre Sonko et les tenants du pouvoir, informe le journal repris par Rewmi.

