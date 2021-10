» Nous sommes en train de faire des efforts pour améliorer les conditions au plan de la santé, du travail, mais aussi au plan de l’environnement. C’est pourquoi, je demande aux sénégalais de veiller davantage à l’hygiène. Ici à Dubaî, on ne voit pas d’ordures dans les rues et pourtant, ils en ont, mais c’est bien géré dans les maisons. On ne peut pas se permettre de jeter des ordures partout, de salir les rues, ça détruit l’environnement. Cela fait fuir les visiteurs parce qu’ils diront que c’est un pays sale et nous ne voulons pas de ça au Sénégal. C’est le Covid qui avait bloqué nos journées de nettoiement, mais aussi le désenclavement et le désenchantement. Les rues ne sont pas faites pour travailler ou tenir des ateliers, nous ne l’accepterons plus et nous y remédierons en partenariat avec les maires et les populations pour un pays propre et agréable à visiter ».

