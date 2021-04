XALIMANEWS : Lors du conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi des jeunes, le président Macky Sall est revenu sur les événements de mars dernier. « Vous savez chers jeunes ce qui s’est passé récemment dans notre pays si le Sénégal n’était pas un grand pays démocrate, croyez moi le bilan aurait été catastrophique. Il n’est pas possible dans un pays de se réveiller et de tout détruire sans conséquences. Il ne faut faut qu’on croit que l’État est faible. Et que quelque soit le pays démocrate qu’est le Sénégal, il y a des limites et tout le monde doit respecter ça. Dans d’autres pays ces citoyens n’osent pas attaquer la gendarmerie ou brûler des maisons. C’est passé une fois, mais cela ne se reproduira plus. Il faut savoir que le pays nous appartient à tous. Soyez sans crainte, nous allons marquer les limites »,

