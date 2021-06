« Cette route (Dandé Maayo sud) fait partie des ingrédients du bien-être, puisque ma conviction est faite que tous les Sénégalais méritent de bénéficier des produits de la croissance nationale », a-t-il dit, lors d’un déplacement à Kanel. Le chef de l’Etat a poursuivi jeudi sa tournée d’une semaine dans le nord du pays, en sillonnant le département de Kanel où il a enchaîné inauguration d’infrastructures et lancement de travaux de routes de désenclavement. ’’On doit pouvoir, dans une équité sociale, embrasser le maximum de Sénégalais pour leur permettre de mener à bien leur vie », a-t-il dit, en rappelant avoir visité cette partie de la région de Matam dans les années 2009, dans le cadre de ses activités politiques précédant son élection à la tête du pays. « Tout le Dandé Maayo sud, c’est 240 km bitumés. C’est énorme en termes de coûts, mais c’est fondamental pour la valorisation de tout ce potentiel agricole. Toutes ces zones doivent être aménagées pour la riziculture. Si nous y arrivons, nous allons dépasser notre autosuffisance nationale, nous allons pouvoir exporter », a déclaré Macky Sall. Parlant des deux ponts réceptionnés à Ganguél Souley et Wendou Bossaébé, il a expliqué que sans cette infrastructure, les populations « avaient énormément de difficultés » pour franchir cette rive pendant l’hivernage. Macky Sall a inauguré jeudi deux ponts sur le Djouloul à Ganguél Souley et Wendou Bossaébé. A Padadal, le chef de l’Etat a lancé les travaux de la route du Dandé Mayo sud. Celle-ci, partant de Matam, doit passer par Nawel Waoundé et Dembacané.

