En effet, le Sénégal marque la fin de la visite d’État de M. Ramaphosa dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest. M. Ramaphosa s’est rendu au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, auquel participent des chefs d’État et leurs gouvernements, des partenaires internationaux et des organisations impliquées dans les questions de paix et de sécurité, est une initiative du gouvernement sénégalais et se déroule chaque année depuis 2014. Un agenda chargé En marge de cette rencontre internationale, Cyril Ramaphosa devrait se voir décerner un doctorat honorifique par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la même université qui a honoré le défunt président Nelson Mandela d’un doctorat honorifique en 1992. Selon la Présidence Sud Africaine, dans son agenda, il est aussi noté des discussions bilatérales et la signature d’un protocole d’accord sur les consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays. M. Ramaphosa devrait visiter l’île de Gorée, qui est un site du patrimoine de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

