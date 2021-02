C’est plutôt sur les forces de défense et de sécurité que Macky SALL compte pour clore le dossier ouvert pas la masseuse dont les accusations suffisent pour mettre en branle toute la machine de l’Etat qui l’a prise sous son aile. Escortée par la prestigieuse Brigade d’Intervention polyvalente (BIP), c’est à bord d’un somptueux véhicule « V8 » blindé qu’elle s’est rendue au cabinet du juge du huitième cabinet. Mais, si à ce dernier elle répète exactement ce qu’elle a dit aux gendarmes de la Section de recherche, Ousmane SONKO ne saurait être convoqué. En effet, le tissu de contradictions que la masseuse a déroulé devant la gendarmerie aurait dû inciter celle-ci à l’arrêter et à la poursuivre pour dénonciations calomnieuses visant un honorable député. Pis, Sidy Ahmed MBAYE, neveu d’un responsable de Benno Bokk Yaakaar, se rend à la Section de recherches de la Gendarmerie pour expliquer comment il a tendu un piège à un député et ressort libre pour aller s’en glorifier. Les contradictions des accusateurs occultées, leur inculpation pour association de malfaiteurs oubliée, les témoignages déchargeant Ousmane SONKO ignorés, ce dossier qui n’aurait jamais dû dépasser le stade d’audition parvient à quitter la gendarmerie pour atterrir sur la table du président de l’Assemblée nationale en passant par celles du procureur et du juge d’instruction.

« C’est regrettable, mais je ne sais pas ce qu’il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation et il y a des procédures. Il ne faut pas qu’on mêle le président à des choses qui ne le regardent pas. J’ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses ». En lâchant ces phrases, le leader de l’APR s’est accusé sans s’en rendre compte. Devant des enquêteurs, le « MEME » qu’il n’a pas mis avant « à mon pire adversaire » serait le petit détail qui l’enfonce. Ceux qui ont voulu faire de ses limites intellectuelles la raison de cette omission, ont oublié que Macky SALL ne peut avoir mieux à faire que de tenter de neutraliser son plus farouche et plus populaire opposant. N’a-t-il pas consacré son premier mandat à tailler le crayon qui a effacé Khalifa SALL et Karim WADE des listes électorales? C’est sans doute cette sortie de route présidentielle qui explique la ruée des tenants du pouvoir vers les médias qu’ils ont occupés sans partage tout ce weekend.

