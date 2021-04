Nos félicitations appuyées Excellence, Monsieur le Président de la République. C’est tout ce que nous pouvons dire après avoir suivi avec intérêt les débats de qualité qui ont animé le Conseil National sur l’Emploi des Jeunes où des actes importants ont été posés. Nous avons eu un sentiment de fierté et de joie face à un grand Président qui veut à tout prix satisfaire les besoins de toute sa population notamment sa jeunesse. Nous avons été honorés d’avoir entendu cet homme de valeur, ce républicain multidimensionnel resté toujours lui-même, c’est à dire ce grand patriote infatigable engagé pour le bonheur de sa patrie. Nous avons été très content de revoir ce grand homme d’état dévoué à l’émergence de son pays et au bonheur de sa nation. Nous avons été très ébahis de voir un homme sincère et véridique mais engagé à côté de sa jeunesse qu’il aime tant. Nous avons surtout senti l’amour d’un père de famille pour ses enfants qui lui sont très chers. Merci beaucoup Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Vous avez encore prouvé que vous êtes le meilleur Président de l’Afrique aux Caraïbes. Nos frustrations personnelles ne changent en rien l’estime grandiose et l’appréciation fraternelle que nous avons en vous; la référence que vous êtes pour nous, votre allié engagé et dévoué qui vous aimons tant. Ces mots sincères et véridiques que nous tirons de notre cœur de fidèle allié n’enlèvent en rien notre déception du fait de la négligence et de la manque de considération que vivent notre formation politique l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J) qui reste malgré tout mobilisée avec détermination et engagement à vos côtés. Remerciements appuyés au Ministre Mor Ngom, un homme très engagé à vos côtés, qui joue un grand rôle unificateur de l’excellent collaborateur, ce qui convient d’être salué et encouragé.

