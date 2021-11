L’arrogance intolérable de Macky Sall, sa vanité « qui est la plus petite des petitesses », ses dérives et ses menaces répétées contre le peuple et les opposants ont atteint un point de non-retour, et indignent tout démocrate.

