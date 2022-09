On peut être certain que cette déclaration ne va pas faire taire les débats sur le troisième mandat du Président Sall, débats qui semblent avoir pris de l’ampleur depuis les élections législatives et ce qu’elles ont donné comme résultats. Néanmoins, on pourrait en déduire que le Président Macky Sall veillera, quelle que soit la décision qu’il annoncera concernant la suite de sa Présidence, à ce que tout ce qu’il fera ou décidera, soit conforme aux lois et à la Constitution de ce pays.

