XALIMANEWS -Les violences au Capitole survenues mercredi 6 janvier ne laissent pas le monde indifférent y compris le président français. En effet, une foule de partisans extrémistes chauffés à blanc par Donald Trump ont envahi le congrès américain. C’est dans une vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, qu’Emmanuel Macron a condamné ces violences a constaté Xalima. « Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d’un président sortant remettent en cause par des armes les résultats légitimes d’une élection, c’est une idée universelle, celle d’un homme, une voix qui est battue en brèche. Et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, decider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. C’est notre choix depuis plusieurs siècles de mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l’autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tous qui est aujourd’hui menacé dans nos démocraties. C’est pourquoi ce soir, je veux dire confiance dans la force de la démocratie américaine, je veux dire notre amitié à l’égard du peuple et de la démocratie américaine, je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous » declare Emmanuel Macron.

