XALIMANEWS: «J’ai appris à travers la presse, comme tout le monde d’ailleurs, la rencontre dite secrète entre Wacky Sall et notre sœur Aminata touré . Je rappelle que cette derriere a bénéficié (sans le demander d’ailleurs ) de notre soutien spontané et sans condition aucune, lors de son eviction à la tête de l’institution qu’elle dirigeait et remplacée à la surprise générale, à ce poste par monsieur Idrissa seck. Un soi disant opposant impopulaire et véritable dealer !

En réalité nous avions à l’époque considéré cette éviction comme une autre de trop. Une réelle tentative d’humiliation et de déstabilisation d’une fidèle collaboratrice. A cause de ses ambitions personnelles.

Je tiens à préciser ici et maintenant que : Si la volonté de madame Aminata touré est de renouer avec Macky Sall, ce qui ressort de son droit le plus absolu, je me démarque d’elle et retire tout mon soutien . Ma mission étant achevée !

Rien de se qui touche Macky Sall ne m’intéresse.

Par contre, et c’est à cela que j’ose croire. Si Macky Sall a finalement compris, que sa volonté manifeste de briguer un troisième mandat est anéantie et neutralisée par la volontaire populaire en sus des lois constitutionnelles en vigueur et qu’il veuille préparer le terrain à son potentiel successeur, qui dans les règles ne peut être que Madame touré, je n’ai rien contre et je continuerai à la soutenir.

Enfin, en attendant que l’avenir nous édifie sur se qui se trame dans la tête de ses deux « faux amis » je me réserve le droit, conformément à mes convictions personnelles, de m’éloigner comme toujours de tout se qui touche Macky Sall»



Madere fall .

Initiateur de Diaspora Mimi

USA .