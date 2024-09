Madiambal Diagne : « J’ai aidé Adji Sarr à sortir du pays »

XALIMANEWS-Invité de l’émission Faram Facce sur la Tfm, Madiambal Diagne a fait des révélations de taille. Il dit avoir aidé Adji Sarr à sortir du pays. Mieux, dit-il, l’état du Sénégal lui a facilité l’obtention d’un passeport diplomatique.

Poursuivant, celui qui dit garder le contact avec la masseuses révèle : « Adji Sarr m’a dit récemment que son plus grand souhait c’est de revenir au Sénégal et que cette affaire Sweet Beauty soit définitivement tirée au clair. Mais je l’en ai dissuadée. Mais je le dis. C’est moi qui ai mis à sa disposition un véhicule et du carburant pour l’aider à sortir du pays ».