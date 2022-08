Il détaille : «C’est le cas notamment à Dakar et à Ziguinchor. Les soutiens des autres responsables de BBY n’ont manifestement pas suffi pour permettre à Victorine Ndeye (par exemple) de gagner- mais elle aura participé à limiter les dégâts.» Autre loupé du camp présidentiel souligné par Madiambal Diagne : l’enrôlement d’élus de l’opposition. «Les démarchages de responsables de YAW (Yewwi skan Wi) qui ont été débauchés n’ont pas apporté de nouveaux électeurs, fait remarquer le chroniqueur du journal Le Quotidien. Si ces maires et autres leaders ont ‘transhumé’, les masses d’électeurs ont continué à garder leur vote protestataire. On peut même augurer que ce débauchage a été contreproductif et a ainsi davantage pu renforcer un sentiment de révulsion.»

