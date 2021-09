Durant cette manifestation religieuse, les soins, les consultations ainsi que les médicaments sont gratuits pour les nombreux pèlerins qui convergent vers la capitale du mouridisme. Comme l’année dernière, la présente édition se tient dans un contexte de pandémie de Covid-19 dont les nouvelles contaminations ont connu une nette régression ces derniers temps au Sénégal. « C’est la raison pour laquelle nous avons bien pris en compte cet état de fait. C’est ainsi que pour les hôpitaux et les centres de santé, on leur livre par rapport à leurs expressions de besoins et eux aussi ils prennent en compte cette situation de pandémie », a expliqué le docteur Mahmadane Lô. Il a signalé que des kits sont confectionnés et distribués par la PNA aux structures de santé de la ville et aux points médicaux avancés qui sont exceptionnellement installés à travers Touba, pour répondre aux besoins durant cet événement.

