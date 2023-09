Macky Sall qui termine son second et dernier et mandat en 2024 estime que ‘’cette nouvelle ère qui va s’ouvrir’’, celle de son remplacement à la présidence de la République, ‘’n’enlèvera rien aux relations’’ qu’il entretient avec le khalife général des mourides et la ville de Touba.

