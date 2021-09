Pour la couverture sécuritaire du Magal, la Gendarmerie a engagé d’importants moyens humains et logistiques pour assurer la surveillance des axes routiers qui mènent à Touba et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens. Il s’agit d’un dispositif composé de 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos et 06 drones. L’action de la Gendarmerie Centre Ouest maitresse d’œuvre de l’ensemble de la manœuvre est complétée par celles des Légions avoisinantes dans leurs secteurs de compétence.

