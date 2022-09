Actuellement, précise le ministère de la Santé, 1540 lieux ont été déjà traités et le nombre total de pièces déjà traités est estimé à 21 900. Plus de 120 Agents déjà mobilisés. Le ministère a annoncé la mise en œuvre du plan intégré de communication avec l’appui des acteurs communautaires, de la presse locale, du Service national de l’éducation et de l’information pour la Santé (Sneips) et des partenaires pour une meilleure adhésion aux stratégies de riposte.

Le Magal de Touba se tient encore cette année dans un contexte particulier, marqué par la présence toujours de la Covid-19, les inondations et l’avènement dans la sous-région d’une fièvre hémorragique de Crimée Congo. Mais le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déjà pris ses dispositions pour permettre aux pèlerins de mieux célébrer l’évènement. En visite, ce mardi dans la ville sainte pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye a pu apprécier toutes les stratégies mises en place afin d’assurer aux populations et aux pèlerins de bonnes conditions de santé et d’hygiène.

