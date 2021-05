XALIMANEWS- Maguette Sène, maire de Malicounda, brise le silence suite à l’agression de Guy Marius Sagna. Ce dernier se lave à grande eau et dit qu’il ne connait pas ceux qui s’en sont pris à l’activiste: «Ce sont des accusations infondées et totalement fausses. Je suis à Dakar et les faits se sont passés à Nianing. Il faut chercher ce que Guy Marius Sagna est allé faire là-bas. J’ai vu sur Facebook des affiches comme quoi Guy Marius Sagna devait se rendre à Nianing pour une question de spoliation foncière dont le maire de Malicounda serait l’auteur. Ce qui est complètement faux parce que les 18 ha dont on parle n’appartiennent pas à la commune mais aux Services des eaux et forêts qui ont signé une convention avec la commune de Malicounda et en contrepartie, la mairie devait leur donner 7 ha ailleurs. Nous n’avons pas encore trouvé de consensus avec les Services des eaux et forêts. Comment peut-on vendre une terre dont on n’est pas encore propriétaire ? », a-t-il expliqué avant de préciser: « les gens ont invité Guy Marius Sagna sur la base d’allégations fausses. S’il m’avait appelé, je lui aurais donné tous les documents nécessaires concernant ce dossier. Ainsi, il ne serait pas autant irresponsable pour se rendre dans un endroit où les accusations ne reposent sur rien du tout. Je ne connais pas ses agresseurs de Guy Marius Sagna».

