Maintien des cours à la veille de Noël : Le recteur de l’Ucad irrite les étudiants catholiques 

XALIMANEWS-La Coordination des Étudiants Catholiques de Dakar (CECD), qui représente l’ensemble des Communautés d’Étudiants Catholiques des Universités publiques et privées ainsi que des Grandes Écoles et Instituts de l’Archidiocèse de Dakar, a exprimé son mécontentement face à une décision récente de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dans un communiqué, la CECD a regretté « le manque de considération » manifesté envers les étudiants catholiques à travers une note d’information (009815) datée du 20 décembre 2024 et signée par la Rectrice par intérim, professeure Aminata Niang DIENE. Cette note stipule la poursuite des cours jusqu’au mardi 24 décembre à 18h, une décision qui coïncide avec la veille de Noël, un moment central dans la foi chrétienne.

Les étudiants catholiques ont exprimé leur déception et leur désapprobation face à ce choix, qu’ils qualifient de contraire aux valeurs humaines et spirituelles. « La veille de Noël, avec la messe de minuit, est un moment important de commémoration de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme », rappelle la CECD dans son communiqué.

La Coordination a dénoncé une décision qui, selon elle, ne respecte pas les besoins spirituels et religieux de la communauté chrétienne universitaire. Elle estime que ces moments de recueillement et de célébration sont essentiels pour nourrir l’âme et l’esprit des croyants.

Face à cette situation, la CECD demande l’annulation immédiate du décret maintenant les cours à la veille de Noël. Elle appelle à des discussions rapides avec les autorités universitaires pour trouver une solution. À défaut, elle autorisera les étudiants catholiques souhaitant célébrer Noël en famille à quitter les cours plus tôt.

La Coordination a également exprimé son regret face à ce qu’elle considère comme une marginalisation continue de la communauté chrétienne, malgré les démarches entreprises auprès des autorités de la paroisse universitaire Saint-Dominique. Cette situation, estime-t-elle, illustre un manque de reconnaissance des besoins spécifiques des étudiants catholiques dans le cadre universitaire.

La CECD appelle au respect de la diversité spirituelle et à une meilleure prise en compte des célébrations religieuses dans le calendrier académique, soulignant l’importance de ces moments pour l’équilibre personnel et collectif des croyants.