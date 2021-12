ADVERTISEMENT

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar a dévoilé, hier le plan qu’il compte dérouler en cas de victoire au soir du 23 janvier. Lequel est axé sur l’éducation, la santé, la jeunesse, le sport, le cadre de vie entre autres. La cérémonie a eu lieu en présence des 19 candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar et d’autres responsables politiques comme coordonnateur national, Amadou Ba.

A situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle. En effet, après avoir réussi le pari de la mobilisation lors de son investiture à Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a encore confirmé, hier sa popularité à l’occasion de la présentation de son programme à la mairie de Dakar aux élections locales de janvier 2022. Dans une salle archicomble avec des militants venus dans tous les coins de la capitale, et des 19 candidats de la coalition Bokk Yakaar, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a dévoilé un programme O combien élogieux qu’il comte dérouler s’il est élu maire de Dakar au soir du 23 janvier par les populations de Dakar. «Nous voulons transformer Dakar pour qu’elle retrouve son lustre d’antan. De 2009 à nos jours nous avons constaté que la gestion de la ville n’a pas tenu compte des véritables préoccupations des Dakarois», regrette le maire de Yoff.

«Nous voulons une fois par année organiser la grande conférence territoriale de Dakar pour donner les orientations et priorités sur lesquelles doit reposer la planification»

Abdoulaye Diouf Sarr s’est d’abord axé sur la gouvernance participative pour impliquer la population dans la gestion de la mairie de Dakar. «Premier axe de notre intervention en tant que maire, c’est de la gouvernance. Nous voulons gérer Dakar dans une approche participative. Il faut que les dakarois se sentent impliqués de ce que nous faisons. C’est ainsi que nous voulons une fois par année organiser la grande conférence territoriale de Dakar pour donner les orientations et priorités sur lesquelles doit reposer la planification. Dans le cadre de cette gouvernance participative, la jeunesse ne sera pas oubliée», a promis Abdoulaye Diouf Sarr.

«Nous allons annuellement venir auprès des populations pour restituer afin que les dakarois puissent savoir si réellement ce qui a été prévu au début a été réalisé».

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar veut également diriger la ville de Dakar avec de la transparence. C’est pourquoi, il a décidé de rendre compte chaque année auprès des populations. «Nous voulons annuellement venir au près des populations pour restituer pour que les dakarois puissent savoir si réellement ce qui a été prévu au début au début a été réalisé. L’équipe Benno Bokk Yakaar qui aura la ville de Dakar. Nous devons être transparents avec les dakarois et nous vous demandons sur la base de ce grand principe de transparence. Nous vous demandons de nous faire confiance parce que nous allons partir de vous et revenir vers vous pour annoncer ce que nous avons fait», a-t-il plaidé.

«Nous voulons un Dakar qui va mettre en place un dispositif d’accompagnement des jeunes pour l’accès à l’emplois»

L’emploi des jeunes fait partie également du programme du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. «Nous allons mettre en place une ville qui développe une économie urbaine et qui crée des emplois. Les jeunes de Dakar veulent être accompagnés pour l’accès à l’emploi. Nous voulons un Dakar qui va mettre en place un dispositif d’accompagnement des jeunes pour l’accès à l’emploi. «Nous allons créer un cadre de consultation des jeunes pour un partenariat ‘’jeunes adolescents-ville’’. Cette instance participative consolidera l’existence l’expérience citoyenne des jeunes et les préparera à l’administration de la cité», promet. Renforcer la sécurité est une priorité également pour le candidat Abdoulaye Diouf Sarr.

«La sécurité sera au centre du projet que nous allons proposer. Nous nous engageons à renforcer la police municipale formée pour lutter contre la délinquance au quotidien et sécuriser l’espace public»

«Notre objectif est de faire de Dakar une ville sûre en rapport avec les forces de défense et de sécurité, les Agences de sécurité de proximité (Asp), mais aussi en rapport avec le dispositif qui s’occupe de la police municipale. Nous allons mettre en place au niveau des quartiers des dispositifs de veille pour assurer la sécurité des Dakarois», a-t-il dit. Selon lui Dakar ne sera pas une ville indifférente. «La ville sera préoccupée de tout ce qui se passe dans les quartiers en rapport avec les délégués de quartiers, les ‘’Bajenu Gox’’ et avec toutes les populations. Donc la sécurité sera au centre du projet que nous allons proposer. Nous nous engageons à renforcer la police municipale formée pour lutter contre la délinquance au quotidien et sécuriser l’espace public», indique-t-il.

«Nous nous engageons à expérimenter dans le cadre d’une convention intercommunale, au bénéfice de quelques écoles cibles, des cantines scolaire avec une subvention des repas pris, à midi, par les enfants dans les conditions d’hygiène et de qualité nutritionnelle requise»

Renforcer le système éducatif est une priorité également du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. «Nous nous engageons à expérimenter dans le cadre d’une convention intercommunale, au bénéfice de quelques écoles cibles, des cantines scolaires avec une subvention des repas pris, à midi, par les enfants dans les conditions d’hygiène et de qualité nutritionnelle requise», a promis Diouf Sarr. Aussi, ajoute-t-il, «nous allons créer dans le cadre de convention avec les communes, des jardins pédagogiques dans les lycées et collèges afin d’initier les enfants à la nature et aux comportements écoresponsbales». Ce n’est pas tout, car, souligne-t-il, «nous allons établir des chèques fournitures pour les élèves des Lycées et collèges en classe d’examen, créer dans chaque Lycées et dans chaque collège un terrain de jeux multisports avec une partie dédiée au football couvert par une pelouse synthétique de haute qualité, octroyer 10 000 bourses par an aux bacheliers pour les soutenir dans le nouveaux parcours de qualifications qu’ils entament à l’Université».

«En termes de renforcement des plateaux techniques, les 19 maires de Dakar pourront compter sur la ville pour être dans une dynamique globale de gestion de la santé»

Pour le volet sanitaire, Abdoulaye Diouf Sarr a décidé de soutenir une fois élu, les 19 communes pour que les plateaux sanitaires soient relevés. «Les centres de santé de Gaspard Camara, Philippe Maguilène Senghor, Nabyl Choucair et autres sont des centres de santé qui doivent s’adosser sur une politique de vie importante. En termes de renforcement des plateaux techniques, les 19 maires de Dakar pourront compter sur la ville pour être dans une dynamique globale de gestion de la santé», soutient-il.

«Gérer une collectivité, ce n’est pas s’opposer, ni combattre un régime mais c’est comprendre les préoccupations des dakarois et orienter les ressources vers les préoccupations»

Quid de la convergence financière de la ville ? Abdoulaye Diouf Sarr compte travailler avec les ressources de la ville et celles tirées des partenaires. «Dans la ressource existante au niveau de la ville, il est possible d’aller chercher beaucoup d’argent dans la rationalisation de ce qui est en train de se faire. C’est possible quand la ville est en cohérence avec l’Etat central. Ce n’est pas possible quand la ville se positionne comme un opposant d’un régime actuel. Gérer une collectivité, ce n’est pas s’opposer, ni combattre un régime mais c’est comprendre les préoccupations des dakarois et orienter les ressources vers les préoccupations», martèle-t-il.

«Nous allons tout faire pour que Dakar soit une belle capitale avec zéro encombrement et des jardins installés dans tous les quartiers»

Pour l’’environnement de la ville, Abdoulaye Diouf Sarr a décidé de créer un Dakar avec un cadre de vie attrayant et charmant. «Nous allons doter toutes les 19 communes de matériels de ramassage d’ordures ménagères pour venir en appui à l’Unité de Coordination de la gestion des déchets. Nous allons aussi renforcer le service en charge de la voirie et des espaces verts et fixer un calendrier d’intervention dans les communes dotées d’espaces verts et dans les communes riveraines de la mer. Nous allons tout faire pour que Dakar soit une belle capitale avec zéro encombrement et des jardins installés dans tous les quartiers», déclare-t-il. Concernant le domaine sportif, Diouf Sarr a promis de créer des terrains multifonctionnels dans chaque quartier et d’aménager le littoral qui part de Yoff en passant par Diamalaye afin de permettre à la population d’exercer le sport.