XALIMANEWS: Le ministre, conseiller juridique du président SALL, qui est descendu dans l’arène politique, a des ambitions pour les prochaines élections locales. Alors que les déclarations de candidature se multiplient, Ismaïla Madior FALL annonce la sienne sans en donner l’air. « Oui, je vais briguer la mairie de Rufisque mais à une double condition. Je suis en train de chercher l’onction d’en bas. Je suis en train de rencontrer les jeunes et les femmes. Je veux que ces populations à la base portent ma candidature. Onction d’en bas et onction d’en haut », déclare-t-il. L’autre condition est, pour le constitutionnaliste, l’adhésion de l’APR et de sa coalition. « Je suis membre de ce parti et membre du secrétariat exécutif national. Je ne peux pas me lever comme ça et dire que je suis candidat. Mais je veux aussi être investi par l’APR et Benno. Si j’ai cette double onction, incontestablement, je serais candidat à la mairie de la ville de Rufisque », conclut-il. Ainsi, le professeur de droit, qui refuse d’engager sa responsabilité, cherche à se faire porter. Car, en face ou à côté, il y a Oumar GUEYE qui semble avoir fait de Rufisque sa chasse-gardée.

