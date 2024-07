Mairie de Sandiara : Aliou Gning de BBY remplace Serigne Diop

XALIMANEWS-Après plus de deux mois sans maire, la commune de Sandiara a un nouveau maire. Il s’agit de Aliou Gning, responsable de l’Apr et de Benno Bokk Yaakaar (BBY), qui était jusque-là 1er adjoint de la commune de Sandiara. Il assurait l’intérim en remplacement du maire démissionnaire, Dr Serigne Guèye Diop nommé ministre dans le nouveau gouvernement de Ousmane Sonko. L’élection du nouveau maire a eu lieu à Sandiara et il est arrivé en tête avec 40 voix sur les 55 votants devant Mouhamed Faye, membre du parti Pastef et proche du maire démissionnaire, 14 voix, et Khadim Tine, responsable de l’Apr, 1 voix.



Aliou Gning qui a tendu la main à son prédécesseur, Dr Serigne Diop et aux autorités administratives, compte associer les populations dans tout ce qu’il fera.

« Je serais le maire de tous les habitants de Sandiara. J’ai l’habitude de le dire: »celui qui veut aller vite part seul, par contre celui qui veut aller très loin, va avec une équipe. Au-delà des conseillers et des employers municipaux, je voudrais aussi lancer un appel, donc tendre la maire aux autorités administratives d’abord, en premier lieu le sous-préfet qui représente ici le chef de l’Etat et à toute son équipe. Je lance aussi un appel à M. Le ministre Serigne Guèye Diop à qui nous souhaitons plein succès pour ses nouvelles fonctions mais à qui nous tendons la main. Il a été le maire de Sandiara où il a fait beaucoup de choses. J’ai été son adjoint pendant dix ans. Je suis là pour continuer le travail qui a été fait et bien entendu pour apporter les changements nécessaires parce qu’il faut le rappeler, il n’y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Donc le populations seront associées à tout ce que nous ferons. J’ai l’habitude de le dire aussi, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, c’est contre moi’, a indiqué le nouveau édile de la ville de Sandiara, Aliou Gning.

AS