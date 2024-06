Mairie de Ziguinchor : le successeur de Sonko bientôt connu

XALIMANEWS-Le successeur de Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor sera annoncé le 27 juin 2024, apprend-on du Groupe Médias du Sud (GMS).

Depuis la démission de Sonko de son poste de maire de la ville de Ziguinchor, plusieurs candidats ont été évoqués pour le remplacer. À moins de dix jours de la sélection, trois candidats sont officiellement en lice.

Parmi eux se trouve Aïda Bodian, actuelle 1ère adjointe, qui assure l’intérim depuis le 6 mai dernier. Elle est membre active de Pastef.

Un autre candidat déclaré est Djibril Sonko, 2ème adjoint du maire et également membre de Pastef.

Le troisième candidat en lice est Bassirou Coly, 6ème adjoint au maire et le plus jeune des candidats et du conseil municipal de la Commune de Ziguinchor. Il est le coordinateur de la JPS (Jeunesse Patriote du Sénégal) dans la région de Ziguinchor, comme le soulignent nos confrères.