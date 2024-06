Mairie de Ziguinchor : le successeur de Sonko bientôt connu…

XALIMANEWS-La succession de l’ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, se précise alors qu’il a été nommé Premier ministre et a démissionné de son poste suite aux élections municipales et départementales de janvier 2022, conformément aux directives du Président Bassirou Diomaye Faye.

Le Soleil révèle que le successeur de Sonko sera désigné le 19 juin. Trois candidats sont en lice pour le poste de maire : Aïda Bodian, première adjointe au maire, Djibril Sonko, troisième adjoint, et Bassirou Coly, sixième adjoint, chargé de la Jeunesse et des affaires estudiantines, étant le plus jeune des candidats, selon la source.

Les 80 conseillers municipaux ont la responsabilité de choisir parmi les candidats.