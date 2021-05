Nous interpellons le Président de la majorité, son Excellence Macky Sall, sur l’urgence d’ouvrir une vaste concertation avant de responsabiliser un mandataire et les coordonnateurs départemental et communal. Rappelons que ces derniers devraient être des personnalités neutres, qui n’ambitionnent pas d’être candidat à aucun des postes electifs. Ce, pour éviter des conflits d’intérêts politiques n’y. Pour une élection locale libre, démocratique et transparente, laissons les Kaolackois et Kaolackoises exprimer leur choix.

