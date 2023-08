« Et voir qu’aujourd’hui qu’aucune autorité ne se soucis de ma vie et de mes difficultés. C’est quand même triste et si mon corps arrive à Dakar probablement on mettra le drapeau du Sénégal sur mon cercueil parce que je suis un ancien Sénateur. Que c’est dommage mais bon c’est dans les difficultés qu’on reconnaît tout le monde. Que le Seigneur dans sa bonté infinie nous bénisse et me sauve », indique l’ancien sénateur.

