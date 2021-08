Un fait extraordinaire devrait attirer l’attention des autorités sénégalaises. Malgré la propagation exponentielle de la Covid-19, causant plusieurs morts chez la population et des milliers de nouveaux cas de contamination par jour, seuls les malades mentaux errants sont épargnés de cette pandémie. En réalité, ils sont les véritables héros de la Covid-19. Pourtant, ils ne respectent aucune de ces mesures dites barrières, édictées par le corps médical, pour prévenir la Covid-19. Ces milliers de malades mentaux errants, disposent-ils d’anticorps, les protégeant efficacement de la Covid-19 ? Pourquoi nos chercheurs ne s’intéressent-ils pas à leur cas, pour de meilleures réponses à cette pandémie ? Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), le remède à cette Covid-19 pourrait venir de ces personnes ne jouissant pas de toutes leurs facilités mentales. Ce, d’autant plus que la vaccination ne constitue pas la solution pour rompre la chaîne de contamination. Soyons objectifs ! Rufisque, le 1er août 2021,Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel : 77 550 90 82 – 70 745 88 47

