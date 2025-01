Maleme Niani : l’injustice d’ERA et la souffrance d’une population abandonnée (Sall Mamadou Oumar) 

Contribution: À Maleme Niani, la population vit depuis trop longtemps sous le jeu d’une entreprise censée améliorer leurs conditions de vie, mais qui

n’a fait qu’aggraver leurs souffrances. ERA (Énergie Rurale Africaine), loin de répondre aux attentes des populations , est devenu un symbole de l’injustice et de l’oppression.

Ce qui devait être une promesse d’égalité, d’équité , et de progrès s’est transformé en un fardeau pour la population avec des factures très controversées et excessives.

Au lieu de faciliter l’accès à une énergie propre et abordable, ERA a créé une spirale infernale, piégeant les populations dans un cycle de

pauvreté et de désespoir. Ce qui devait être une avancée pour Maleme Niani s’est transformée en un fardeau insupportable, une pression

psychologique permanente devenue le quotidien des citoyens. Et pire encore, ERA n’a jamais été choisie par la population ; l’entreprise a

été imposée par un accord tacite entre les autorités politiques d’alors, sacrifiant ainsi les intérêts des habitants.

L’arrogance des responsables d’ERA, leur mépris affiché pour la douleur des populations et leur incapacité totale à offrir des

solutions ou des explications, frappent comme un poignard dans le cœur de ceux qui croyaient encore à un changement. Le manque de

professionnalisme est abyssal, et face à l’indignation des habitants, les dirigeants se réfugient dans le silence et l’indifférence. Ce

n’est plus de l’incompétence : c’est de la maltraitance.

Les crises de la population de Maleme Niani ne se feront pas entendre si nous ne dénonçons pas cette injustice. Chaque jour, les habitants

sont poussés à bout, accablés par des pratiques qu’aucun citoyen ne devrait jamais avoir à endurer. ERA n’est pas qu’une entreprise

d’énergie ; elle est devenue le symbole d’une époque où l’exploitation des plus faibles était la règle, et non l’exception. Les souffrances

endurées par la population de Maleme Niani doivent cesser, et il est grand temps que les responsables d’ERA soient tenus responsables de leurs actes.

Il est impératif que les autorités reconsidèrent leur partenariat avec cette entreprise et qu’elles prennent en compte la souffrance réelle

des populations. Maleme Niani, comme beaucoup d’autres localités rurales, mérite une gestion plus juste, plus transparente, et surtout

plus humaine des ressources énergétiques. ERA doit rendre des comptes, et les habitants ne doivent pas être contraints de continuer à vivre

dans l’ombre d’un système injuste qui les opprime.

SALL MAMADOU OUMAR de Maleme Niani