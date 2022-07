Après avoir donné le coup d’envoi pour la distribution alimentaire gratuite de 34 147 tonnes de céréales et de 6700 tonnes d’aliments bétail, le Président GOÏTA a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a rassuré que cette distribution concernera toutes les régions du Mali. Selon les précisions du Chef de l’État, « Les éleveurs aussi bien que les pécheurs et les agriculteurs bénéficieront de cette distribution d’aliments bétails », ajoute le communiqué. Avant de poursuivre » le Président de la Transition a également saisi cette occasion pour remercier non seulement la population de Nioro, mais aussi les Maliens dans l’ensemble pour leur résilience et leur soutien à la Nation au moment où le pays subissait des sanctions. Selon ses explications, depuis le 9 janvier 2022, les Maliens se sont montrés résilients en préférant la mort à la honte ».

