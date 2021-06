Sa nomination intervient après le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, tenu au Ghana, le dimanche 30 mai 2021. Lors du sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’organisation sous-régionale avaient appelé à la nomination d’un nouveau Premier ministre et la formation d’un nouveau gouvernement le plus tôt possible.

